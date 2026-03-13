|
13.03.2026 08:55:00
What a Potential Strategic Petroleum Release Could Mean for Oil Prices
With oil prices surpassing $100 a barrel and U.S. gas prices surging as a result of the war, the Strategic Petroleum Reserve (SPR) once again found itself in the spotlight as politicians began calling on the president to tap into the nation's oil reserves to increase supply and ease prices at the pump for inflation-weary consumers. And on March 1, 2022, President Joe Biden obliged, announcing he would release 30 million barrels of crude oil from the SPR to counteract the surge in prices caused by Russia's invasion of Ukraine. On March 31, he went on to announce the additional tapping of 180 million barrels: 1 million per day for six months starting in May 2022.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|96,09
|0,36
|0,38
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.