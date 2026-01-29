|
29.01.2026 18:53:26
What is behind the extraordinary rise in investment into silver and gold?
Experts say factors including Donald Trump’s aggressive policies and pressure on the dollar are pushing investors toward the ‘safe haven’ of precious metalsLast year’s extraordinary run in precious metals has only intensified in 2026, as Donald Trump has continued to rip up the rules of the global economy.Gold has been on a tear since last summer, repeatedly breaking records. It has risen by more than a quarter this month and hit a new high of just under $5,595 (£4,060) an ounce on Thursday. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|84,70
|-31,16
|-26,89
