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14.09.2026 21:09:22
What Is Driving Diesel Prices Up? Energy Chaos Caused by Two Wars.
President Trump recently blamed Ukrainian attacks on Russian refineries for causing a spike in diesel prices, but analysts say the Iran war is probably a bigger factor.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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