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28.04.2026 21:33:02
What Is OPEC, and How Does the Oil Cartel Influence Petroleum Prices?
The group of oil-producing countries supplied more than 25 percent of the world’s oil before the war in Iran. Its members have influenced energy markets through the years.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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