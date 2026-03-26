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26.03.2026 23:00:00

What Is the Best Vanguard ETF to Own During an Oil Shock?

The global economy is experiencing its largest supply shock in decades. Before the war with Iran, 20% of global crude supplies passed through the Strait of Hormuz each day. Today, it's down to a trickle as Iran has cut off that key waterway to tanker traffic by attacking ships. As a result, crude prices have surged, with Brent oil, the global benchmark, nearly doubling in price this year at one point. Investing in oil stocks is a smart strategy during an oil shock. Vanguard makes this easy through the Vanguard Energy ETF (NYSEMKT: VDE).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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