|
18.03.2026 15:22:00
What is the Jones Act? Trump’s waiving the century-old shipping law — and this stock is getting hurt.
President Donald Trump on Wednesday took the much-anticipated step of waiving a 1920 law known as the Jones Act in an effort to combat soaring prices for crude oil and other key commodities.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|114,04
|4,39
|4,00
|Ölpreis (WTI)
|97,35
|1,03
|1,07