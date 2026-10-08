|
08.10.2026 06:00:16
What is the real price of oil?
Crude futures are no longer a reliable guide to the inflationary impact of fuel pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|102,92
|-1,36
|-1,30
|Ölpreis (WTI)
|90,37
|-1,12
|-1,22
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.