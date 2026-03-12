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12.03.2026 17:16:43
What on earth is going on with the oil price?
Oil price moves have made headlines since the Iran conflict started - but why have there been such sharp swings?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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