12.01.2026 19:37:00
What the surge in gold and silver to fresh records says about the mindset of investors to start 2026
A rise to record highs in gold and silver after another tumultuous weekend for news headlines tied to Trump and the Federal Reserve, and to growing tensions in Iran, Venezuela, and Greenland, shows that a commodities supercycle is “firmly intact.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|85,12
|5,20
|6,51