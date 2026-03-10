|
10.03.2026 15:43:40
What to Know About the Rising Price of Oil and Its Effects on Airline Ticket Prices
The Gulf conflict has led to higher fuel prices, and the cost of operating a plane has sharply increased. For travelers, that likely means higher fares.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|91,04
|1,25
|1,39
|Ölpreis (WTI)
|86,28
|-8,49
|-8,96
