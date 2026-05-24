|
24.05.2026 15:44:22
What to Know About This Fund's $10 Million Bet on Gold Miners
On May 15, 2026, Almitas Capital disclosed a purchase of 143,527 additional shares of ASA Gold and Precious Metals Limited (NYSE:ASA), an estimated $9.69 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Almitas Capital increased its position in ASA Gold and Precious Metals Limited (NYSE:ASA) by 143,527 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $9.69 million based on the quarter’s average share price. The quarter-end value of the ASA stake rose by $9.80 million, reflecting both the purchase and changes in ASA’s share price.ASA Gold and Precious Metals Limited is a specialized investment manager with a global mandate, focusing on the precious metals and mining industry. The company leverages both in-house and external research to identify and invest in high-potential mining and resource companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 505,67
|-39,56
|-0,87
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.