10.03.2026 22:24:00
What’s next for crude-oil prices as wealthy nations consider a release of their reserves
Panic in the oil market has calmed down, with prices pulling back from the week’s highs near $120 a barrel after a group of wealthy nations said they will consider a coordinated release of emergency global crude reservesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|91,45
|0,05
|0,05
|Ölpreis (WTI)
|86,45
|3,00
|3,59
