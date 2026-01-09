Ölpreis (WTI)

59,12
USD
1,36
2,35 %
09.01.2026 16:11:20

What's next for Venezuela oil after US ousts Maduro?

US President Donald Trump says now that Nicolas Maduro is gone, more US oil companies will enter Venezuela and spend billions revitalizing its oil industry. Several key questions have to be answered.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 63,02 0,32 0,51
Ölpreis (WTI) 59,12 1,36 2,35

