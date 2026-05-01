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01.05.2026 06:00:07

Where in the World Is All That Gold Stored?

As central banks buy more gold, where to put all that heavy metal is an increasingly important question. Reserves must be secure and ready to trade in a crisis.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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