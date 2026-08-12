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12.08.2026 14:40:51

Which Precious Metals ETF Is the Better Buy: Global X's Silver Miners SIL or iShares' Gold Trust IAU?

While Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) provides leveraged exposure to silver through mining stocks, iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) offers direct exposure to physical gold price movements at a lower cost.Investors seeking precious metals exposure must choose between holding the physical commodity or the companies that mine it. While both can serve as a portfolio hedge, their performance drivers differ significantly. This comparison examines the difference between a broad basket of silver-producing equities and a trust backed by physical gold bullion.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.
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