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18.08.2026 20:36:59
Which Silver Mining ETF Is the Better Buy: Global X's SIL or iShares' SLVP?
Global X-Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) both target silver mining stocks, but the iShares fund offers lower costs and higher historical total returns.Investing in silver miners offers leveraged exposure to the underlying metal, but selecting the right vehicle requires looking at costs and concentration. Both the iShares and Global X funds provide concentrated plays on silver extraction, yet they differ in their geographic reach, expense structures, and how they weight their largest constituents.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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