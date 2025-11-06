|
06.11.2025 13:45:00
Why a little-known link between gold and platinum should worry stock investors
The gold/platinum ratio is an excellent market-timing indicator — and recently had one of its biggest drops ever.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 005,74
|28,62
|0,72
|Platinpreis
|1 555,00
|8,50
|0,55