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22.04.2026 13:19:00
Why a spike in oil prices will hurt the U.S. more than China
China has multiple sources of energy imports and it has prepared well for a sustained period of high oil prices. Unlike America.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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