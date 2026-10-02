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03.10.2026 01:11:25
Why are European banks moving gold out of United States?
The Netherlands and France have moved their gold out of US vaults. Part of the reason is fears about the reliability of the US, but equally important is the need to keep gold closer to home in the event of a crisis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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