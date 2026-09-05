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05.09.2026 03:42:09
Why are European countries moving their gold out of North America?
The Netherlands has relocated 86 tonnes of the shiny stuff - what's going on?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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