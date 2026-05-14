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14.05.2026 06:00:00
Why Big Oil is opening new frontiers? | FT Film
Suriname, South America's smallest and greenest country, is tying its future to a $10.5bn offshore oil development led by TotalEnergiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,72
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|1,89
|Ölpreis (WTI)
|103,37
|2,20
|2,17
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