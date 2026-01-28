|
28.01.2026 06:38:45
Why Did Battalion Oil (BATL) Shares Surge Over 25% In After-Hours Trading?
This article Why Did Battalion Oil (BATL) Shares Surge Over 25% In After-Hours Trading? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|69,70
|0,96
|1,40
|Ölpreis (WTI)
|64,63
|1,42
|2,25