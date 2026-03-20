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21.03.2026 00:06:47

Why First Majestic Silver Corporation Plummeted by 19% This Week

There are times when it's supremely good to be in the silver mining business, and there are times to stay far away. The past few days have seen sudden and sharp declines in the precious metal, and that's badly affected the performance of First Majestic Silver Corporation (NYSE: AG) stock. Its value fell a steep 19% this week, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.That would have been inconceivable for many investors even just a few days ago. The war with Iran caught many people around the world off guard, and its suddenness and immediate effects drove down the prices of precious metals -- which had been on a historically bullish run in the preceding weeks and months. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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