Why I Just Bought More of This Top Natural Gas Stock
Wood Mackenzie, a leading research and consulting firm, estimates that U.S. natural gas demand will increase by 22 billion cubic feet per day (Bcfd) by 2030, up from less than 110 Bcfd in 2024. Meanwhile, others are even more bullish on gas demand due to the emergence of power-hungry AI data centers. This growth driver was one of the many reasons I recently bought even more shares of top natural gas stock EQT (NYSE: EQT). Here's why I think it could be a big winner in the coming gas boom.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
