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25.06.2026 13:57:00
Why Iraq’s threat to leave OPEC may be the final nail in the cartel’s coffin
The message from the Iraqi government looks unequivocal: “allow us to bump up production significantly or we are leaving the club”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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