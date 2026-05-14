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15.05.2026 01:49:30
Why Modi wants Indians to buy less gold and take fewer foreign holidays
Modi has urged Indians to save dollars as war and oil shocks strain the rupee and economy further this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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