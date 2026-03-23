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23.03.2026 12:44:00
Why oil had been nearing peak even before Trump statement on Iran, according to top economists
Well-respected economists Krugman and Brooks believe we are near to the peak in oil prices because demand destruction takes place if it goes much higherWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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