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10.05.2026 17:02:01
Why One Fund’s $4 Million Centerra Gold Exit Looks Like Profit-Taking Amid a 150% Rally
On May 8, 2026, CM Management reported selling its entire 200,000-share stake in Centerra Gold (NYSE:CGAU), an estimated $3.56 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 8, 2026, CM Management, LLC fully exited its position in Centerra Gold by selling 200,000 shares. The estimated transaction value was $3.56 million, calculated using the mean unadjusted close within the first quarter. The quarter-end value of the position declined by $2.87 million, reflecting both the trade and price movements during the period.Centerra Gold is a mid-sized mining company with a diversified portfolio of producing assets in North America and Turkey. Its competitive edge lies in its wholly owned mining projects, such as the Mount Milligan and Öksüt mines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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