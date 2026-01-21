|
21.01.2026 16:51:00
Why retail investors are flooding into gold and silver but cooling on megacap tech
Retail investors are diving into the stock rotation as the year kicks off, shifting away from crowded growth trades and into assets with direct links to the real economy, according to Citadel’s Scott Rubner.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 911,58
|-24,92
|-0,50
|Silberpreis
|98,04
|1,82
|1,89