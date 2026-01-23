|
23.01.2026 16:05:22
Why Shares of Eldorado Gold Are Rising This Week
Beginning the shortened trading week on a positive note, Eldorado Gold (NYSE: EGO) stock ended Tuesday's trading session about 6% higher from the close of Friday's session. And the gold stock's momentum continued over the next couple of days, with shares closing higher on both Wednesday and Thursday than the previous day's close.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Eldorado Gold are up 12.1% from the end of trading last Friday through the close of Thursday's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 982,42
|45,92
|0,93
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.