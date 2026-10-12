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12.10.2026 17:34:48

Why some have no choice but to pay costly oil prices

Rural communities are badly hit by the rising cost of heating oil, as our Wiltshire reporter explains.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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