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12.10.2026 17:34:48
Why some have no choice but to pay costly oil prices
Rural communities are badly hit by the rising cost of heating oil, as our Wiltshire reporter explains.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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