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05.05.2026 15:22:00
Why the oil market is too complacent about the supply threat it’s facing
While there are 7.8 billion barrels stockpiled on paper, the reality is more like 1.4 billion barrels and as the market begins to process this realization, SocGen forecasts the oil price will rise.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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