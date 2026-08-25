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25.08.2026 14:20:41
Why The Toughest Iran Sanctions On Record Sent Oil Lower, Not Higher
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|86,70
|-1,14
|-1,30
|Ölpreis (WTI)
|80,70
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