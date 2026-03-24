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24.03.2026 18:45:00
Why the U.S. Oil Boom Hasn't Lowered Gas Prices (and Won't Anytime Soon)
As global oil prices continue to rise, Americans are feeling more pain at the pump. The average price for a gallon of gas has jumped more than 30% in the past month, from $2.93/gallon to $3.88/gallon. But as politicians like to remind us, the U.S. is a net petroleum exporter. So why does it matter how much oil costs halfway around the world? Can't we just "drill, baby, drill," and tap into our abundant supply of homegrown crude oil?Sadly, it's not so simple. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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