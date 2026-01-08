|
08.01.2026 16:48:46
Why These 3 Oil Stocks Surged After Venezuelan President Maduro's Capture
The world was stunned over the weekend by the audacious and successful U.S. raid that ousted Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife. In a Saturday press conference discussing the operation, President Donald Trump brought up how it might impact U.S. oil companies:"We're going to have our very large U.S. oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country."When the markets reopened on Monday, however, just three oil company stocks seemed to benefit. Here's why these three oil stocks surged after Venezuelan President Maduro's capture and whether they're likely to reap long-term gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|63,24
|0,54
|0,86
|Ölpreis (WTI)
|59,04
|1,28
|2,22
