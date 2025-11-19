|
19.11.2025 19:49:00
Why Trump’s bid to bring down beef, coffee and banana prices may not help Americans where they’re hurting the most
Food prices matter deeply for consumers' wallets and their mood, economists say. Yet the expenses that are really gnawing at household budgets are far from the supermarket.
