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14.10.2026 20:10:51
Why Trump’s Russian Diesel Deal Is Unlikely to Lower Fuel Costs
President Trump’s deal with Russia will probably not lower diesel prices that have soared because of his war with Iran and Ukrainian attacks on Russian refineries.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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