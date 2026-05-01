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01.05.2026 12:31:34
Why U.S. Oil Companies Are Not Plugging the World’s Energy Gap
American producers are under pressure from investors to keep spending in check, and they are wary of drilling more wells because they are not sure oil prices will stay high.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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