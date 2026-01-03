Ölpreis (Brent)

60,80
USD
-0,05
-0,18 %
04.01.2026 00:47:21

Why US giant Chevron, not China, may save oil-rich Venezuela

Chevron is driving Venezuela's oil rebound while China is pulling back. As the fate of President Nicolas Maduro grows uncertain, Washington's renewed leverage is reshaping the country's economic and geopolitical future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

