05.01.2026 06:23:21
Why US giant Chevron, not China, may save oil-rich Venezuela
Chevron is driving Venezuela's oil rebound while China is pulling back. As the fate of President Nicolas Maduro grows uncertain, Washington's renewed leverage is reshaping the country's economic and geopolitical future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|61,80
|1,00
|1,64
|Ölpreis (WTI)
|58,32
|1,00
|1,74
