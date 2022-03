Wichtige Rohstoffe: Sanktionen gegen Metall-Produzenten schaden auch dem Westen

Von Alistair MacDonald

FRANKFURT (Dow Jones)--Russlands Metall-Produzent Nornickel zeigt das Dilemma, in dem die USA und ihre Verbündeten stecken: Beschränkungen gegen russische Rohstoffkonzerne fügen dem Westen Schaden zu.

Das russische Unternehmen MMC Norilsk Nickel PJSC baut von seiner Basis in einem ehemaligen arktischen Gulag aus einen großen Teil zweier Metalle ab, die für einen umweltfreundlicheren Verkehr und für Computerchips unerlässlich sind. Bisher haben die USA und ihre Verbündeten keine Sanktionen gegen das Unternehmen oder seinen Oligarchen-Chef verhängt. Regierungen befinden sich hier in einem Dilemma: Wenn sie versuchen, Russland zu bestrafen, beschränken sie ihren eigenen Zugang zu wichtigen Rohstoffen.

Nornickel bei Palladium unverzichtbar

Das Bergbauunternehmen Nornickel ist für etwa 5 Prozent der weltweiten Jahresproduktion von Nickel verantwortlich, einem wichtigen Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge, und für etwa 40 Prozent des Palladiums, das in Katalysatoren und Halbleitern verwendet wird. Nornickel, wie das Unternehmen genannt wird, liefert auch Energieübergangsmetalle wie Kobalt und Kupfer.

Der Preis für diese Metalle ist seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sprunghaft angestiegen, da die Befürchtung bestand, dass westliche Sanktionen oder logistische Schwierigkeiten infolge des Konflikts die Lieferungen zum Erliegen bringen könnten. Am Freitag wurde Nickel auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren gehandelt und ist im bisherigen Jahresverlauf um 37 Prozent gestiegen. Palladium ist im bisherigen Jahresverlauf um rund 57 Prozent gestiegen.

Nornickel-Aktie fällt trotz hoher Preise

Trotz der hohen Metallpreise ist der Aktienkurs von Nornickel - wie der anderer russischer Rohstoffunternehmen - gefallen und hat im bisherigen Jahresverlauf 17 Prozent verloren. Der Rückgang wird wahrscheinlich noch stärker ausfallen, da der Handel mit den in Moskau notierten Aktien vor einigen Tagen ausgesetzt wurde, als der Kursverfall einsetzte.

Am Samstag stufte die Ratingagentur Fitch Ratings die Schulden von Nornickel auf Ramschniveau herab und trug damit dem schwierigeren Umfeld in Russland und der schwächeren finanziellen Flexibilität der Rohstoffunternehmen Rechnung.

Mehrere westliche Unternehmen erklären, dass sie ihr Angebot von Nornickel weg diversifizieren wollen. Dies spiegelt einen Trend bei verschiedenen Rohstoffen, einschließlich Öl und Stahl, wider. Westliche Käufer halten sich von russischen Lieferanten fern, weil sie befürchten, dass sie von Sanktionen betroffen sein könnten oder einfach Probleme haben, Produkte aus dem Land zu bekommen.

Ein Sprecher von Nornickel sagte, das Bergbauunternehmen sei entschlossen, seine Verpflichtungen gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu erfüllen. Nornickel-CEO Wladimir Potanin lehnte ein Interview ab.

Weltweit Probleme befürchtet

Die Sanktionen des Westens als Reaktion auf den aktuellen Konflikt betrafen bisher vor allem Unternehmen, die den Westen mit Öl, Gas und anderen wichtigen Rohstoffen versorgen. Nur wenige Unternehmen sind auf den großen Rohstoffmärkten so wichtig wie Nornickel, insbesondere für Palladium. "Wenn Sanktionen verhängt werden und wir keinen Zugang zu Palladium haben, muss man weltweit mit Störungen rechnen", sagte Gabriele Randlshofer, Geschäftsführerin der International Platinum Group Metals Association, einer Handelsgruppe, zu deren Mitgliedern Käufer und Lieferanten von Palladium zählen. "Im Moment schauen sich alle Unternehmen an, wer sie beliefert, das müssen sie auch", sagte sie.

Zu den Unternehmen, die nach alternativen Nickellieferungen suchen, gehört Outokumpu Oyj, einer der weltweit größten Hersteller von rostfreiem Stahl. Das finnische Unternehmen gibt an, dass etwa 6 bis 7 Prozent seines Nickels von Nornickel stammen, der Rest aus recyceltem Stahl. "Angesichts der Situation in der Ukraine suchen wir nach Alternativen für die russische Nickellieferung", sagte eine Sprecherin.

Die BASF SE erklärte unterdessen, sie werde bestehende Verträge mit Nornickel erfüllen, aber keine neuen Geschäfte mit dem russischen Unternehmen anstreben. Der Chemieriese bezeichnete Nornickel als wichtigen Lieferanten von Nickel und Kobalt für seine Produktion von Kathodenmaterialien sowie als Quelle für Palladium und Platin.

"Erdbeben" in der Stahlindustrie

Am Freitag erhielt der britische Stahlmanager Peter Davies eine E-Mail von einem polnischen Stahlwerk, an dem er beteiligt ist. Dort hieß es, aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg könne kein Nickel gekauft werden. "Erwarten Sie ein Erdbeben in der Stahlindustrie", hieß es in einer Kopie der E-Mail.

Die Auswirkungen sind in allen Branchen zu spüren, die normalerweise auf russische Rohstoffe angewiesen sind. Nach Angaben von Händlern und Ölmanagern scheuen Raffinerien den Kauf von russischem Öl. Der schwedische Raffineriebetreiber Preem AB und die finnische Neste Oyj haben beispielsweise erklärt, dass sie den Kauf von russischem Öl gestoppt haben und planen, es durch Rohöl aus Nordeuropa zu ersetzen.

Severstal PAO, eines der größten Stahlunternehmen Russlands, hat Schwierigkeiten, seinen Stahl zu verkaufen, nachdem Moskaus Streitkräfte in die Ukraine einmarschiert sind, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die sagte, dass potenzielle Käufer über mögliche Sanktionen besorgt waren. Im Fall von Severstal sind diese eingetreten, da die Europäische Union am Montag Sanktionen gegen den Mehrheitseigentümer Alexej Mordaschow verhängt hat.

Die Marktpreise für die von Nornickel produzierten Metalle spiegeln ähnliche Bedenken wider, sagen Analysten. Analysten zufolge ist Nickel wichtig, da die Nachfrage nach dem Metall aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen voraussichtlich stark steigen wird. Nach Angaben der Analysten von BMO wies Nickel im vergangenen Jahr mit etwa 6 Prozent das größte Angebotsdefizit aller Basismetalle im Verhältnis zur Marktgröße auf.

Nornickel wird von CEO Potanin geleitet, einem ehemaligen stellvertretenden russischen Premierminister unter Boris Jelzin. In jüngerer Zeit war Potanin maßgeblich daran beteiligt, die Olympischen Winterspiele 2014 nach Russland zu holen.

Nornickel zählt zwei weitere bekannte Oligarchen zu seinen Investoren. Nach Angaben des Unternehmens besitzt Roman Abramowitsch rund 2 Prozent der Aktien. Vereinigte Co. Rusal International, an der Oleg Deripaska beteiligt ist, hält einen Anteil von 26,25 Prozent.

