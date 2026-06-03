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03.06.2026 18:39:07
Wichtigste Einnahmequelle: Hohe Ölpreise spülen Russland Milliarden in die Kassen
Der russischen Wirtschaft geht es immer schlechter. Ein Hoffnungsschimmer für den Kreml sind die Steigerungen bei Öl- und Gaspreisen durch den Krieg im Nahen Osten. Laut Angaben aus Moskau läuft das Geschäft wieder besser.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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