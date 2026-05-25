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25.05.2026 02:15:18
Widersprüchliche Signale der USA: Ölpreis fällt durch Aussicht auf Friedensabkommen deutlich
Erneut sinkt der Ölpreis, weil sich ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran andeutet. Inwiefern beide Staaten wirklich auf eine Vereinbarung zusteuern, ist allerdings weiterhin unklar. Nach einem schnellen Durchbruch sieht es nicht aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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