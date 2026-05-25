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25.05.2026 02:15:18

Widersprüchliche Signale der USA: Ölpreis fällt durch Aussicht auf Friedensabkommen deutlich

Erneut sinkt der Ölpreis, weil sich ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran andeutet. Inwiefern beide Staaten wirklich auf eine Vereinbarung zusteuern, ist allerdings weiterhin unklar. Nach einem schnellen Durchbruch sieht es nicht aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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