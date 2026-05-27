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27.05.2026 03:57:29
"Wie eine alte Diesel-Lok": Motorradhersteller KTM in neuen Abgasskandal verwickelt?
50 statt 15 PS? Einem Bericht zufolge soll der österreichische Motorradhersteller KTM illegal Tausende Maschinen auf die Straße bringen. Die Offroad-Bikes werden demnach offenbar entdrosselt und dennoch mit Straßenzulassung verkauft. So stoßen sie viel mehr Abgase und Lärm aus als erlaubt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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