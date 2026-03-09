|
09.03.2026 01:12:17
Wie teuer wird's beim Tanken?: Ölpreis schießt auf fast 120 US-Dollar hoch - Nikkei und Kospi stürzen ab
Der Iran-Krieg erschüttert die Weltwirtschaft: An den Energiebörsen in Chicago und Europa springen die Ölpreise auf weit über 100 US-Dollar je Barrel hoch. In Japan und Südkorea stürzen Nikkei und Kospi deshalb ab. Die Aktien von Fluglinien gehen auf Talfahrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
