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03.10.2026 15:30:00
Wie weit geht der Anleihecrash?: Ölpreise, Staatsschulden und Rechenzentren treiben die Zinsen
Der Kredithunger der USA, die riesige Kapitalnachfrage der Hyperscaler und die steigenden Energiepreise lassen die Zinsen immer weiter nach oben klettern. Wie groß ist die Gefahr für die Aktienmärkte? Und welche Möglichkeiten bleiben Anlegerinnen und Anlegern?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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