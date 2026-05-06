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06.05.2026 11:51:20

Will EU bring in a windfall tax on oil companies?

Five countries, including Germany, want the EU to bring in a so-called windfall tax to target energy companies benefiting from the price crisis. It can be done, but it's complex.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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