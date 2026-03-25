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25.03.2026 01:20:06
Will Nvidia's Financial Results Be Hurt by the Iran War and High Oil Prices?
Some of you who own Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock or are considering buying the artificial intelligence (AI) chip and infrastructure leader's stock might be wondering if the Iran war, which began on Feb. 28, will hurt Nvidia's financial results. Let's explore this question.Image source: Getty Images.An increase in supply chain costs is probably already hurting Nvidia's financial results (and those of many other companies). This increase in supply chain costs is mainly due to significantly higher transportation costs stemming from soaring crude oil prices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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