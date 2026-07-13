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13.07.2026 16:10:29
Will Oil Prices Rise as the US-Iran Truce Frays? The Answer Lies With China.
For decades, OPEC influenced the market by how much oil it produced. But China, the largest importer, is demonstrating its remarkable power over prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
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