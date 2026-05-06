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06.05.2026 02:31:23

Will the Iran war end Strait of Hormuz oil supremacy?

The conflict has brutally exposed the energy market's Achilles' heel. While global powers China, India and the EU push renewables, Gulf leaders are advancing plans for new bypass pipelines to safeguard their oil empires.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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